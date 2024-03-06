Приватним компаніям дозволили виготовляти номерні знаки для авто

Міністерство внутрішніх справ України на нормативному та технічному рівнях врегулювало можливість виготовлення номерних знаків компаніями різних форм власності.

"Ще одна важлива зміна спрямована на покращення роботи сервісних центрів МВС. На нормативному та технічному рівнях врегульовано можливість виготовлення номерних знаків суб'єктами господарювання різних форм власності", - повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.

Він пояснив, що компанії, які мають намір провадити діяльність з виготовлення номерних знаків, зможуть подати до Головного сервісного центру МВС перелік документів, визначених у порядку, затвердженому постановою Кабміну №774.

Якщо всі документи відповідатимуть вимогам, упродовж 5 днів після надходження документів компанії повідомляють про приєднання до Реєстру суб'єктів господарювання.

Після приєднання до Реєстру суб'єкта господарювання вони зможуть виготовляти номерні знаки на вибір особи з окремими буквено-цифровими комбінаціями із серіями ОА, ОВ, ОС, ОЕ, ОН, ОІ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB, NA, що врегульовано наказом МВС України від 30 січня 2024 року №53.

"Тобто процес присвоєння буквено-цифрової комбінації, виготовлення й видачі номерних знаків буде ще більш прозорим і позбавленим втручання посадових осіб", - зазначив Драп'ятий.

Він додав, що на сьогодні жоден суб'єкт господарювання не включений до Єдиного реєстру транспортних засобів, адже нормативні зміни було прийнято відносно нещодавно.