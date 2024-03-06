Україна отримала 300 систем зберігання енергії Tesla для медзакладів – фото

Заклади охорони здоров'я у 20 областях України та Києві отримали 300 потужних пристроїв для резервного живлення виробництва американської компанії Tesla, повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Системи зберігання енергії Tesla працюють за принципом повербанків: заряджаються від електроенергії та тримають заряд 12-14 годин. Вони мають високу автономність і забезпечують стійке живлення під час відключень електрики.

Україна отримала 300 Tesla Powerwall в межах проєкту Power for Health від американської благодійної організації Direct Relief за сприяння Міністерства цифрової трансформації, Міністерства охорони здоров'я та Благодійного фонду Євгена Пивоварова.

Усього цього року завдяки партнерам в Україну мають надійти 2000 пристроїв. Їх доставляють партіями та розподіляють для обʼєктів критичної інфраструктури.

За час повномасштабної війни Україна вже отримала понад 500 систем зберігання енергії, їх передали в прифронтові регіони. Пристрої встановили в лікарнях, школах, ЦНАПах та інших об'єктах критичної й соціальної інфраструктури.

Tesla Powerwall - це акумулятор, який накопичує енергію, виявляє перебої в роботі та автоматично стає джерелом енергії в будівлі, коли мережа вимикається. На відміну від бензинових генераторів, Tesla Powerwall підтримує світло та заряджання телефонів без обслуговування, пального та шуму. Вартість одного такого пристрою в Україні - понад 360 000 грн.

У середині лютого Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Україні 57 когенераційних газопоршневих установок. Завдяки цьому теплопостачальні підприємства зможуть генерувати додатково 56,5 МВт електроенергії для власних потреб та забезпечать теплом близько 1 млн громадян та 960 об'єктів соціальної сфери.

Йдеться про школи та лікарні, а також інші об'єкти місцевої критичної інфраструктури, зокрема водоканали.