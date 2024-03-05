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Суд повернув державі тисячолітнє городище на Рівненщині
15:53 05.03.2024 |
На Рівненщині суд задовольнив вимоги окружної прокуратури та повернув у державну власність земельну ділянку вартістю 3,2 млн грн, на якій розташована пам'ятка археології місцевого значення.
Про це повідомляє пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
"Рішенням Здолбунівського районного суду задоволено позовні вимоги Здолбунівської окружної прокуратури та зобов'язано фізичну особу повернути державі земельну ділянку історико-культурного призначення вартістю 3,2 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Прокуратура встановила, що попри законодавчу заборону, сільська рада незаконно передала у приватну власність земельну ділянку, на якій розташована пам'ятка археології. Йдеться про Городище, яке знаходиться в урочищі "Замок" на окраїні села Кунин.
Як об'єкт історії та культури воно перебуває під особливою охороною, а землі під ним можуть бути винятково у власності держави. Свого часу на території Городища археологами зібрано уламки гончарного посуду Х-ХI ст. та ХVII-ХVIII ст.
Наразі прокуратура довела незаконність приватизації землі з історичною пам'яткою.
Заходи щодо фактичного повернення землі на користь держави будуть вжиті після набрання судовим рішенням законної сили.
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