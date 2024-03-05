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Держприкордонслужба України почала використовувати реєстр «Оберіг», щоб посилити протидію незаконному виїзду за кордон
12:20 05.03.2024 |
Державна прикордонна служба України з середини лютого почала використовувати Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, призовників і резервістів "Оберіг", щоб посилити протидію незаконному виїзду за кордон. У результаті за три тижні прикордонники запобігли спробам незаконного перетину кордону з використанням підроблених документів, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
"Міноборони разом з Державною прикордонною службою налагодили обмін між базою даних Держприкордонслужби та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Це дозволяє викривати підроблені документи та оперативно перевіряти інформацію про військовозобов'язаних", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.
Зазначається, що раніше для того, щоб підтвердити дійсність документів для виїзду за кордон, прикордонникам доводилося контактувати безпосередньо з представниками ТЦК і СП. Наразі інформацію з цього питання можна перевірити онлайн через реєстр "Оберіг" у кілька кліків.
"Прикордонники продовжують протидіяти спробам незаконного перетину кордону як на "зеленій" ділянці, так і в пунктах пропуску, де порушники намагаються використовувати підроблені документи, які давали би право на перетин кордону під час дії воєнного стану. Частина з них - це військово-облікові документи, начебто видані в територіальних центрах комплектування. Саме тому налагодження дієвого інформаційного обміну між реєстром "Оберіг" і базою даних Держприкордонслужби дозволяє інспекторам більш ефективно та швидко здійснювати перевірку таких документів", - зазначив помічник голови Державної прикордонної служби - речник Андрій Демченко.
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