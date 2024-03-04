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АНАЛІТИКА

В Мін'юсті розповіли про використання платних камер в СІЗО: «Вільних місць немає»

17:31 04.03.2024 |

Україна

 

В Україні немає вільних місць у платних камерах слідчих ізоляторів.

Про це в інтервʼю РБК-Україна розповів міністр юстиції України Денис Малюська.

За його словами, ініціатива платних камер СІЗО прекрасно працює.

"Вільних місць немає. Платні камери користуються в Києві шаленою популярністю. Я думаю, що якби ми вдвічі більше запровадили цих платних камер, все одно були б зайняті всі", - заявив міністр.

Він зазначив, що створення другого СІЗО у Києві є актуальним питанням.

"Реально, в мене нема куди людей дівати, нам треба друге СІЗО в Києві. Це насправді актуальне питання. Це дуже і дуже складна ситуація, і за прогнозами правоохоронців, вона буде лише погіршуватись, бо у нас кримінальна ситуація погіршується. А щодо фінансів, платні камери швидко окупилися. Тому це прекрасний бізнес-проект", - зазначив Малюська.

Платні камери в СІЗО

У 2020 році Денис Малюська повідомив, що у Лук'янівському СІЗО столиці в рамках експериментального проекту відкрилися перші платні камери.

Станом на 5 жовтня 2020 року платні камери у слідчих ізоляторах принесли державному бюджету один мільйон гривень. Найбільше заробила державна установа "Київський слідчий ізолятор".

Пізніше стало відомо, що дію пілотного проекту продовжили до квітня 2022 року.

Крім того, майже за 1,5 роки дії проекту платні камери у слідчих ізоляторах принесли в державний бюджет майже 4 млн гривень.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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