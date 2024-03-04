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МОЗ планує запустити тест стандарту реєстрації ліків eCTD у травні
16:13 04.03.2024 |
Міністерство охорони здоров'я планує запустити тестову експлуатацію міжнародного формату подання загального технічного документа eCTD (Electronic Common Technical Document, електронний формат загального технічного документа, сформований за міжнародним стандартом) для реєстрації ліків у травні.
Як повідомляється на сайті відомства, за підсумками третьої зустрічі та обговорення впровадження стандарту eCTD із представниками фармацевтичного бізнесу, тестова експлуатація системи триватиме до кінця 2024 року.
Як повідомлялося, серед ключових переваг впровадження eCTD в Україні, зокрема: стандартизація формату подання документів, що зробить процес прозорішим та зрозумілішим усім учасникам ринку; прискорення опрацювання й оцінювання реєстраційних матеріалів, уніфікація процесів і стандартів між різними країнами, а також мінімізація часових і фінансових витрат на реєстрацію.
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