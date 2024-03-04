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АНАЛІТИКА

Мінна безпека. В Україні працює сайт для навчання дітей

09:56 04.03.2024 |

Україна

 

В Україні функціонує сайт "Все про мінну безпеку", який призначений для дітей, батьків та вчителів. Оскільки практично 30% держави все ще забруднено вибухонебезпечними предметами є підвищена потреба в навчанні дітей головним правилам безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні неодноразово були випадки мінування росіянами іграшок та інших предметів, які привертають увагу дітей, а отже, становлять велику загрозу їхньому життю та здоров'ю.

"Діти є особливою групою ризику, адже їхня цікавість чи неуважність можуть коштувати їм життя. Тому зараз дуже важливо навчати дітей та їхніх батьків правилам мінної безпеки", - заявив директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Олександр Чекригін.

Через загострення проблеми в країні фахівці розробили ресурс про мінну безпеку.

Портал містить чотири розділи: для батьків, вчителів, підлітків та дітей. У кожному викладено адаптовану відповідно до віку інформацію про різновиди мін та правила поводження з ними.

При цьому в розділі для вчителів можна знайти методичні рекомендації щодо проведення уроку з мінної безпеки та готові презентації для учнів різних класів.

Наразі на сайті запущено безоплатний онлайн-курс "Як навчити дітей мінної безпеки".

Під час курсу психологи, освітяни, фахівці із захисту прав дітей, соціальних і поведінкових змін, а також міжнародні експерти будуть пояснювати, як інтерактивно, цікаво й безпечно навчати дітей і підлітків правил мінної безпеки. А також з батьками та вчителями поділяться матеріалами й інструментами для ефективної роботи.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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