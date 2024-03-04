Фінансові новини
- |
- 04.03.24
- |
- 15:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінна безпека. В Україні працює сайт для навчання дітей
09:56 04.03.2024 |
В Україні функціонує сайт "Все про мінну безпеку", який призначений для дітей, батьків та вчителів. Оскільки практично 30% держави все ще забруднено вибухонебезпечними предметами є підвищена потреба в навчанні дітей головним правилам безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт.
Від початку повномасштабного вторгнення в Україні неодноразово були випадки мінування росіянами іграшок та інших предметів, які привертають увагу дітей, а отже, становлять велику загрозу їхньому життю та здоров'ю.
"Діти є особливою групою ризику, адже їхня цікавість чи неуважність можуть коштувати їм життя. Тому зараз дуже важливо навчати дітей та їхніх батьків правилам мінної безпеки", - заявив директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Олександр Чекригін.
Через загострення проблеми в країні фахівці розробили ресурс про мінну безпеку.
Портал містить чотири розділи: для батьків, вчителів, підлітків та дітей. У кожному викладено адаптовану відповідно до віку інформацію про різновиди мін та правила поводження з ними.
При цьому в розділі для вчителів можна знайти методичні рекомендації щодо проведення уроку з мінної безпеки та готові презентації для учнів різних класів.
Наразі на сайті запущено безоплатний онлайн-курс "Як навчити дітей мінної безпеки".
Під час курсу психологи, освітяни, фахівці із захисту прав дітей, соціальних і поведінкових змін, а також міжнародні експерти будуть пояснювати, як інтерактивно, цікаво й безпечно навчати дітей і підлітків правил мінної безпеки. А також з батьками та вчителями поділяться матеріалами й інструментами для ефективної роботи.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Заходи збільшення доходів держбюджету-2024 на 44,2 млрд грн включають підвищення військового збору й акцизів - Мінфін
ТОП-НОВИНИ
|Україна та Нідерланди підписали безпекову угоду
|Мирна угода Росії та Україні. WSJ публікує проєкт 2022 року
|Європарламент стурбований обмеженням виїзду депутатів за кордон
|Зеленський підписав Указ про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна побудувала магістральний водогін з Запоріжжя до Марганця – фото
|Мінна безпека. В Україні працює сайт для навчання дітей
|Zara готується відкрити магазини в Україні
|Міносвіти запускає пілотний проєкт зі створення центрів підтримки студентів
|Кабмін дозволив проводити вакцинацію в аптеках
|У пенсіонерів просять дані для ідентифікації. ПФУ попередив про нове шахрайство в Україні
|США продовжили можливість перебування українців за гуманітарними паролями на два роки - посол
Бізнес
|Швидше деяких SSD: Samsung представляє картки microSD SD Express на 256 ГБ зі швидкістю 800 МБ/с та UHS-1 на 1 ТБ з V-NAND
|TikTok видаляє всі пісні, пов'язані з Universal Music
|Nissan Juke отримав оновлений екстер’єр та інтер'єр
|Samsung розкрила час автономної роботи Galaxy Ring
|На Android з'явилася можливість встановити Microsoft Copilot як помічника за замовчуванням
|Telegram запускає монетизацію каналів — власники отримуватимуть 50% від рекламних доходів. Виключно у криптовалюті TON
|Skoda представила оновлену Octavia 2024 року