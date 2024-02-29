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АНАЛІТИКА

Кабмін дозволив проводити вакцинацію в аптеках

14:33 29.02.2024 |

Україна

 

Кабінет Міністрів України дозволив проводити профілактичну вакцинацію в аптеках.

Згідно з постановою уряду про внесення змін до ліцензійних умов проведення госпдіяльності з медичної практики, ухваленою 27 лютого, зокрема, аптечні заклади зможуть проводити профілактичну вакцинацію за умови наявності ліцензії на медпрактику, проходження фармацевтами спеціального щорічного навчання з питань вакцинації, організації техніки проведення вакцинації, а також набуття навичок надання догоспітальної допомоги в разі невідкладних станів.

Постанова набуде чинності через три місяці з дня опублікування.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві охорони здоров'я, наразі відомство відпрацьовує механізм проведення вакцинації в аптеках.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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