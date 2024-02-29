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У пенсіонерів просять дані для ідентифікації. ПФУ попередив про нове шахрайство в Україні
11:45 29.02.2024 |
Невідомі особи, які представляються працівниками ПФУ, просять у пенсіонерів, які мають пройти фізичну ідентифікацію, реквізити банківських карток.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд.
За даними ПФУ, зловмисники видають себе за співробітників Пенсійного фонду. Вони просять надати їм реквізити банківських карток, бо це нібито необхідно для успішного здійснення ідентифікації чи подачі заявки на проведення процедури.
У відомстві запевнили: ПФУ не потрібно знати таку особисту інформацію пенсіонерів, щоб верифікувати особу.
"Офіційно заявляємо, що ні для подання заяви на проведення фізичної ідентифікації за допомогою відеоконференцзв'язку, ані для продовження чи поновлення виплат уповноважені працівники Фонду не використовують інформацію про реквізити банківських карток", - сказано у повідомленні.
Варто додати, що пенсіонери можуть пройти ідентифікацію трьома способами:
* особисто у відділенні Ощадбанку;
* за допомогою Дія.Підпис;
* у режимі відеоконференцзв'язку.
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