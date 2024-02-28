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Кабмін запустив безкоштовне протезування зубів для ветеранів, на нього виділять 750 мільйонів
23:29 27.02.2024 |
На проєкт безоплатного зубопротезування в держбюджеті на 2024 рік передбачено 750 млн грн.
Відповідне рішення було прийняте на черговому засіданні Кабінету Міністрів України, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Проєкт реалізовуватиметься додатково до Програми медичних гарантій та буде фінансуватись за окремою бюджетною програмою, розпорядником якої стане Національна служба здоров'я України.
Безоплатно отримати послуги зубопротезування зможуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та деякі категорії військовослужбовців.
Найближчим часом НСЗУ розробить примірну форму договору, яка буде погоджена Міністерством охорони здоров'я. Після цього НСЗУ розмістить на офіційному вебсайті оголошення щодо прийому пропозицій від медичних закладів, які бажають взяти участь у реалізації проєкту.
Специфікації договору міститимуть мінімальні вимоги до медичної послуги з зубопротезування.
Укласти договір із НСЗУ, а отже стати учасниками пілотного проєкту, зможуть заклади охорони здоров'я будь-якої форми власності.
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