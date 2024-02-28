Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін запустив безкоштовне протезування зубів для ветеранів, на нього виділять 750 мільйонів

23:29 27.02.2024 |

Україна

 

На проєкт безоплатного зубопротезування в держбюджеті на 2024 рік передбачено 750 млн грн.

Відповідне рішення було прийняте на черговому засіданні Кабінету Міністрів України, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Проєкт реалізовуватиметься додатково до Програми медичних гарантій та буде фінансуватись за окремою бюджетною програмою, розпорядником якої стане Національна служба здоров'я України.

Безоплатно отримати послуги зубопротезування зможуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та деякі категорії військовослужбовців.

Найближчим часом НСЗУ розробить примірну форму договору, яка буде погоджена Міністерством охорони здоров'я. Після цього НСЗУ розмістить на офіційному вебсайті оголошення щодо прийому пропозицій від медичних закладів, які бажають взяти участь у реалізації проєкту.

Специфікації договору міститимуть мінімальні вимоги до медичної послуги з зубопротезування.

Укласти договір із НСЗУ, а отже стати учасниками пілотного проєкту, зможуть заклади охорони здоров'я будь-якої форми власності.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,4249
  0,0888
 0,23
EUR
 1
 41,7179
  0,1194
 0,29

Курс обміну валют на вчора, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2192  0,10 0,27 38,7488  0,10 0,27
EUR 41,4212  0,15 0,35 42,1754  0,13 0,32

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4400  0,20 0,52 38,4650  0,21 0,55
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес