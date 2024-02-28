Кабмін запустив безкоштовне протезування зубів для ветеранів, на нього виділять 750 мільйонів

"Більше не потрібно буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою. При працевлаштуванні не треба буде вести теку з дипломами, а під час вступу до ЗВО - зі свідоцтвами. Навіть якщо виїхали за кордон, усе зручно й під рукою - у Дії", - Михайло Федоров.