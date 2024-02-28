Україна виконала 78% у зобов'язань сфері охорони здоров'я, передбачених Угодою про асоціацію з ЄС

Міністерство охорони здоров'я виконало 78% зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію України з ЄС у сфері охорони здоров'я.

Як повідомляє відомство на своєму сайті, згідно з даними, опублікованими в інформаційно-аналітичній системі моніторингу реалізації угоди "Пульс угоди", попередній показник становив 75%, у четвертому кварталі 2023 року МОЗ змогло збільшити показники на 3%.

Зокрема, в четвертому кварталі 2023 року було впроваджено низку європейських правил інтеграції у сфері охорони здоров'я, які регулюють, зокрема, заходи з безпеки крові та її компонентів, вплив хімічних та біологічних агентів на працівників, вимоги до пластмасових виробів, що контактують із харчовими продуктами.

Відомство нагадує, що в лютому 2024 року Єврокомісія розпочала офіційний скринінг українського законодавства.

