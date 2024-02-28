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Україна виконала 78% у зобов'язань сфері охорони здоров'я, передбачених Угодою про асоціацію з ЄС
11:56 27.02.2024 |
Міністерство охорони здоров'я виконало 78% зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію України з ЄС у сфері охорони здоров'я.
Як повідомляє відомство на своєму сайті, згідно з даними, опублікованими в інформаційно-аналітичній системі моніторингу реалізації угоди "Пульс угоди", попередній показник становив 75%, у четвертому кварталі 2023 року МОЗ змогло збільшити показники на 3%.
Зокрема, в четвертому кварталі 2023 року було впроваджено низку європейських правил інтеграції у сфері охорони здоров'я, які регулюють, зокрема, заходи з безпеки крові та її компонентів, вплив хімічних та біологічних агентів на працівників, вимоги до пластмасових виробів, що контактують із харчовими продуктами.
Відомство нагадує, що в лютому 2024 року Єврокомісія розпочала офіційний скринінг українського законодавства.
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