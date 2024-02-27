Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У «Дії» з'являться дипломи та атестати

22:22 26.02.2024 |

Україна

 

У "Дії" запустять новий вид електронних документів. Стануть доступні дипломи про освіту та шкільні атестати.

Про це повідомляє міністр з цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

"Більше не потрібно буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою. При працевлаштуванні не треба буде вести теку з дипломами, а під час вступу до ЗВО - зі свідоцтвами. Навіть якщо виїхали за кордон, усе зручно й під рукою - у Дії", - написав він.

За його словами, зараз триває бета-тестування нового сервісу. До нього можуть долучитися громадяни України, яким виповнилося 14 років та які мають ідентифікаційний код.

"У вас можуть підтягнутися документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії", - додав Федоров.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,3361
  0,0166
 0,04
EUR
 1
 41,5985
  0,0357
 0,09

Курс обміну валют на вчора, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1179  0,07 0,18 38,6461  0,09 0,23
EUR 41,2750  0,05 0,13 42,0411  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2400  0,24 0,62 38,2550  0,25 0,66
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес