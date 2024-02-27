У «Дії» з'являться дипломи та атестати

У "Дії" запустять новий вид електронних документів. Стануть доступні дипломи про освіту та шкільні атестати.

Про це повідомляє міністр з цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

"Більше не потрібно буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою. При працевлаштуванні не треба буде вести теку з дипломами, а під час вступу до ЗВО - зі свідоцтвами. Навіть якщо виїхали за кордон, усе зручно й під рукою - у Дії", - написав він.

За його словами, зараз триває бета-тестування нового сервісу. До нього можуть долучитися громадяни України, яким виповнилося 14 років та які мають ідентифікаційний код.

"У вас можуть підтягнутися документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії", - додав Федоров.