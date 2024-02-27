Лікарню ОХМАТДИТ та Костел Святого Миколая у Києві підсвітять, аби нагадати про боротьбу українців із рідкісними захворюваннями

5% українців, що мають рідкісні захворювання, попри війну залишаються в Україні, 25% - перебувають за кордоном. У Міжнародний день рідкісних захворювань, який відзначають в останні дні лютого, у Києві говоритимуть про підтримку орфанних пацієнтів та шукатимуть рішення, як створити рівні до європейських умови підтримки та лікування пацієнтів з рідкісними захворюваннями в умовах повномасштабної війни.

У вівторок, 27 лютого, у Києві відбудеться панельна дискусія за участі 40 експертів. Участь в обговоренні візьмуть представники Eurordis, Європарламенту, ERN, європейські лікарі та пацієнтські спільноти, представники української влади, МОЗ, НСЗУ, ДП «Медичні закупівлі України», представники департаментів та управлінь охорони здоров'я з регіонів, представники виробників інноваційних ліків, лікарі-експерти з орфанних напрямків та представники громадських організацій.

Дискусія матиме онлайн-трансляцію двома мовами: українською та англійською.

Місце проведення: Хаятт Рідженсі (м. Київ, вул. Алли Тарасової, буд. 5).

Модератори заходу: Олена Філінюк (SAFEMed) та Тетяна Кулеша (ГС «Орфанні захворювання України»).

Початок дискусії о 10:00

«Ми розуміємо, що в умовах великої війни складно говорити про підтримку окремих груп населення. Але в Україні є орфанні пацієнти, які воюють, є пацієнти, які волонтерять, є родичі пацієнтів, які волонтерять чи пішли на фронт. Орфанні пацієнти вимушені жити в умовах подвійної війни: за життя країни, і за власне, - говорить голова ГС «Орфанні захворювання України» Тетяна Кулеша. - До того ж пацієнти, які зараз за кордоном, почала отримувати терапію там, вони не повернуться додому, де такого лікування немає».

Під час публічної дискусії планують торкнутися таких питань як:

• пріоритети державної політики щодо забезпечення українських орфанних пацієнтів лікуванням,

• можливість отримувати допомогу через пакети НСЗУ,

• впровадження мобільної паліативної допомоги,

• доступ до новітніх лікарських препаратів та видів терапій,

• досвід Європи, корисний для українcьких орфанних центрів, для орфанних лікарів та багато інших питань.

На завершення дня о 18:00 на двох знакових будівлях у Києві - НДСЛ «Охматдит» та Костелі Святого Миколая - увімкнуть кольорову підсвітку, яка вже стала традицією відзначення Дня рідкісних захворювань. Так організатори хочуть нагадати широкому колу людей про потребу у лікуванні та підтримці орфанних пацієнтів.