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АНАЛІТИКА

В Україні реєстр лудоманів за рік виріс у 8 разів

14:24 23.02.2024 |

Україна

 

У Реєстрі лудоманів - людей, яким обмежено доступ до гральних закладів та участь в азартних іграх, - перебуває 3871 особа. За минулий рік кількість лудоманів у переліку зросла у 8 разів.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот із посиланням на дані Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Реєстр існує три роки. Переважна більшість - 87% з них - потрапили до переліку у 2023 році.

За останні два роки з Реєстру було виключено 171 людину у зв'язку із закінченням строку обмежень. З них 60 осіб були виключені у 2022 році, а ще 111 - торік.

Цікаво, що 99% осіб потрапили до Реєстру за власною заявою про самообмеження. Лише 1% осіб були включені до реєстру за рішенням КРАІЛ. Водночас за рішенням суду жодна особа не потрапила до Реєстру.

Наразі в Реєстрі лудоманів українці можуть опинитися у трьох випадках: самостійно подавши заяву на самообмеження, за рішенням КРАІЛ на підставі заяви про обмеження від родичів, а також за рішенням суду.

Таким чином, в Україні немає чіткої статистики щодо реальної кількості громадян з ігровою залежністю, а цифри з відповідного реєстру не відображають повної картини.

Для лудоманів в Україні передбачені лише тимчасові заборони на відвідування гральних закладів - від шести місяців до трьох років. По завершенню термінів дія цих обмежень автоматично припиняється.

Також варто зазначити, що у грудні 2023 року був прийнятий Закон 9422, що забороняє видавати кредити лудоманам, що потрапили до Реєстру. Проте це обмеження дійсне лише у випадку, якщо у переліку зазначено, що людина використовувала кредитні кошти для гри.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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