Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Києві заборонили стягувати плату за паркування – рішення суду

23:48 21.02.2024 |

Україна

 

З 21 лютого плату за паркування у столиці стягувати не можуть - Шостий апеляційний адмінсуд Києва підтвердив рішення Окружного адмінсуду щодо визнання протиправним та скасування розпорядження КМВА, яким затверджені тарифи на платне паркування в місті.

Про це повідомив у Facebook голова Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький.

"Чекаємо на дійсно нові та обґрунтовані тарифи від київської влади", - написав Хмельницький.

За його словами, апеляційний суд підтвердив, що розпорядження КМВА від 07.11.2022 № 735 про встановлення тарифів 35 грн за годину у першій зоні (25 та 5 грн - у другій та третій відповідно) КП "Київтранспарксервіс" на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, які надаються КП, - незаконне. Рішення суду вступило в законну силу.

Хмельницький нагадав, 13 жовтня 2023 року Тимчасова адмінколегія АМКУ встановила, що ціни на паркування в Києві - знову завищені. Штраф за два повторних порушення Київтранспарксервіс конкурентного законодавства - 6,6 млн грн.

"Колегія визнала, що КП "Київтранспарксервіс", яке розрахувало ціну на послуги паркування у столиці в 35 грн за годину, скористалося своїм монопольним становищем під час формування вартості такої послуги, а Київська міська військова адміністрація це порушення "легітимізувала".

За результатами розгляду, ТАК АМКУ оштрафувала КП "Київтранспарксервіс" на 3,3 млн гривень та зобов'язала комунальників та КМВА припинити правопорушення", - додав він.

Хмельницький додав, що це не перше порушення комунальників, встановлене на зазначеному ринку.

Раніше АМКУ встановив, що підприємство вимагало в переможців електронних аукціонів за право розміщення / облаштування паркувальних майданчиків сплатити додатковий платіж та стягувало штрафи за відмову від укладання договору чи підписання актів приймання-передач.

У зв'язку з цим у липні 2021 року колегія АМКУ наклала на КП "Київтранспарксервіс" штраф у 2,6 млн грн. Всі судові інстанції КП програло та було вимушено сплатити суму штрафних санкцій, резюмував він.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,6237
  0,1481
 0,38
EUR
 1
 41,7213
  0,1792
 0,43

Курс обміну валют на вчора, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3178  0,24 0,63 38,8896  0,25 0,66
EUR 41,3704  0,33 0,81 42,1574  0,38 0,90

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,5900  0,13 0,34 38,6000  0,13 0,34
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес