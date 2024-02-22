Фінансові новини
- |
- 22.02.24
- |
- 02:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бойові медики зможуть використовувати наркотичні препарати. Міноборони видало першу ліцензію
18:03 21.02.2024 |
В Україні видали першу ліцензію на роботу з наркотичними засобами та прекурсорами в бойових умовах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
За даними міністерства, відтепер представники Міноборони долучаються до робочої групи, яка розглядає питання надання дозволу військовим частинам використовувати наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори.
Заступник міністра оборони України Наталія Калмикова повідомила, що минулого тижня було видано першу ліцензію на роботу в бойових умовах з наркотичними засобами та прекурсорами.
"Ця ліцензія дозволяє регульовано отримувати необхідні лікарські засоби для надання медичної допомоги пораненим військовослужбовцям на догоспітальному етапі", - наголосила Калмикова.
Крім цього, посилення співпраці з Держлікслужбою, за її словами, дозволить більш ефективно запустити нову систему та врегулювати обіг наркотичних засобів.
Нагадаємо, в Україні почали працювати мобільні аптеки. Першу з них запустили в Харківській області, щоб місцеві жителі могли отримати необхідні ліки.
Раніше у Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, на які ліки можна буде отримати е-рецепт у 2024 році. Відомство оприлюднило відповідний список.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Посли G7 застерегли владу України від саботажу реформи Бюро економічної безпеки
ТОП-НОВИНИ
|Комітет Гетманцева підтримав відстрочку перезавантаження БЕБ
|Посли ЄС схвалили 13-й пакет санкцій проти РФ
|В Україні спростили правила для бронювання працівників оборонних компаній
|Нацбанк змінив правила купівлі валюти для бізнесу на тлі рекордного падіння курсу гривні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Купити ігрові ноутбуки чи купити ноутбуки для навчання: поради для обрання найкращого
У РУБРИЦІ
|У Києві заборонили стягувати плату за паркування – рішення суду
|Міноборони розробляє застосунок «Армія+» для військових: в чому його переваги
|У Раду внесли законопроєкт про штрафи для водіїв за шини не за сезоном
|Бойові медики зможуть використовувати наркотичні препарати. Міноборони видало першу ліцензію
|Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців ще на рік
|Понад 300 тисяч українських біженців залишили ФРН
Бізнес
|Новий метод атаки на біометричну безпеку: Відбитки пальців можна відтворити за звуками
|EGS підбив підсумки року: 270 мільйонів активних користувачів, які витратили в магазині майже $1 млрд
|ЄС відкрила провадження проти Tik Tok через ризики для дітей - Reuters
|Google виділяє ще 10 мільйонів доларів для підтримки українських стартапів
|ЄС накладе на Apple штраф розміром 500 мільйонів доларів - FT
|OpenAI дозволить співробітникам продати акції компанії на 86 мільярдів доларів - Bloomberg
|Маск збільшив свою частку в Tesla до 20,5%