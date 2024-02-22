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АНАЛІТИКА

Бойові медики зможуть використовувати наркотичні препарати. Міноборони видало першу ліцензію

18:03 21.02.2024 |

Україна

 

В Україні видали першу ліцензію на роботу з наркотичними засобами та прекурсорами в бойових умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

За даними міністерства, відтепер представники Міноборони долучаються до робочої групи, яка розглядає питання надання дозволу військовим частинам використовувати наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори.

Заступник міністра оборони України Наталія Калмикова повідомила, що минулого тижня було видано першу ліцензію на роботу в бойових умовах з наркотичними засобами та прекурсорами.

"Ця ліцензія дозволяє регульовано отримувати необхідні лікарські засоби для надання медичної допомоги пораненим військовослужбовцям на догоспітальному етапі", - наголосила Калмикова.

Крім цього, посилення співпраці з Держлікслужбою, за її словами, дозволить більш ефективно запустити нову систему та врегулювати обіг наркотичних засобів.

Нагадаємо, в Україні почали працювати мобільні аптеки. Першу з них запустили в Харківській області, щоб місцеві жителі могли отримати необхідні ліки.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, на які ліки можна буде отримати е-рецепт у 2024 році. Відомство оприлюднило відповідний список.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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