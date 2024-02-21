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АНАЛІТИКА

Кількість нових справ про шахрайство торік сягнула максимуму за 11 років, – «Опендатабот»

10:50 21.02.2024 |

Україна

 

Упродовж 2023 року в Україні було відкрито 82,6 тис. кримінальних проваджень за звинуваченнями у шахрайстві (ст. 190 ККУ). Це у 2,6 раза більше, ніж у 2022 році та найвищий показник за останніх 11 років.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опандатабот" із посиланням на дані генпрокуратури.

Востаннє рекорд у справах за цим кримінальним провадженням був встановлений у 2013 році - тоді кількість нових проваджень сягнула 47 142. Після цього цифра йшла на спад аж до початку повномасштабного вторгнення.

Крім того, вже у січні 2024 року було зафіксовано новий антирекорд - 8 421 відкритих проваджень. Для порівняння, це в 1,4 раза більше правопорушень, ніж у січні 2023 року.

Натомість справ щодо шахрайства, які доходять до суду, від початку великої війни поменшало. Якщо у 2021 році їх було 34%, то протягом двох останніх років - лише 18%.


Кількість нових справ про шахрайство торік сягнула максимуму за 11 років, – «Опендатабот»
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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