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АНАЛІТИКА

В Україні запустять «Мрію» – мобільний застосунок для школярів. Є рішення Кабміну

23:09 16.02.2024 |

Україна

В Україні запустять «Мрію» – мобільний застосунок для школярів. Є рішення Кабміну

 

Кабінет міністрів 16 лютого підтримав постанову, яка дозволяє запустити освітній застосунок "Мрія". Міністерство цифрової трансформації, яке повідомило про це, вважає, що завдяки "Мрії" навчальний процес для дітей, батьків та вчителів стане більш сучасним та ефективним.

Постанова визначає, що на першому етапі в застосунку будуть доступні:

→ профіль учня із програмами розвитку здібностей та шкалою успішності;
→ мультимедійні навчальні матеріали;
→ збір, обробка, накопичення, передання та відображення даних про освітній процес;
→ Мрія-ID - унікальний освітній документ, який прирівнюється до учнівського квитка.

Крім того, "Мрія" допоможе автоматизувати управління закладами освіти, що посилить безпеку та контакт з державою.

Застосунок "Мрія" розробляють Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством освіти й науки України за підтримки програми EGAP, що виконується Фондом "Східна Європа".

В Україні вже кілька років діє всеукраїнська онлайн-платформа для учнів, батьків, вчителів, адміністрацій шкіл та управлінь освіти й науки "Єдина Школа". Розробила систему українська компанія TATL Technology.

"У застосунку також планують використовувати штучний інтелект. Це дозволить зменшити навантаження на вчителів, а учням та батькам надасть унікальні освітні можливості", - зазначає Мінцифра.

На думку глави Мінцифри Михайла Федорова, застосунок "Мрія" має стати одним з інструментів трансформації освіти.

Зараз потрібно навчити велику кількість людей і адаптувати їх до інших професій, щоб вони не втратили робочі місця. Також необхідно розповідати про можливості ШІ, як його використовувати, щоб бути більш ефективним; які можливості дають технології.

"Розвиток технологій впливає на викладання предметів у закладах освіти. Вже не можна це робити так, як 20 років тому. Це впливає на креативність учителів, на те, як вони працюють з технологіями. Знаю, що деякі вчителі вже викладають ШІ в школах", - пояснював Федоров необхідність появи "Мрії".

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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