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АНАЛІТИКА

Українці можуть безкоштовно евакуюватися із Запорізької області: подробиці

13:51 12.02.2024 |

Україна

 

Українці, які проживають у Запорізькій області, можуть безоплатно евакуюватися в безпечніші регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Мешканці районів, постраждалих від бойових дій, можуть безкоштовно виїхати до Львова і Хмельницького", - йдеться у повідомленні.

Збір та реєстрація на евакуацію відбуваються щоденно о 07:00 на вокзалі станції Запоріжжя-1. Поїзд рушає о 09:50. Для цього забезпечено евакуаційний вагон потяга № 128 Запоріжжя - Львів.

Куди звертатись

Щоб евакуюватися, необхідна також попередня реєстрація. Записатися можна, звернувшись на гарячу лінію Запорізької ОВА за номером: 0 800 503 508.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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