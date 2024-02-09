У «Київ Цифровий» з'явилася функція перегляду мапи укриттів без інтернету

У застосунку "Київ Цифровий" відтепер можна переглянути мапу укриттів без доступу до інтернету.

Про це повідомили розробники у Facebook.

Користувачам необхідно відкрити головне меню, далі перейти у розділ "Безпека" та натиснути "Мапа стійкості".

Зазначається, що інтернет знадобиться лише один раз під час завантаження мапи. Вона автоматично завантажиться на телефон й після цього можна користуватися сервісом поза мережею.

"На мапу укриттів ми додали пункти обігріву. Тепер одразу під рукою і найближчі сховища, і локації з інтернетом та павербанками", - йдеться у дописі.