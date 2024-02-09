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У «Київ Цифровий» з'явилася функція перегляду мапи укриттів без інтернету
16:40 09.02.2024 |
У застосунку "Київ Цифровий" відтепер можна переглянути мапу укриттів без доступу до інтернету.
Про це повідомили розробники у Facebook.
Користувачам необхідно відкрити головне меню, далі перейти у розділ "Безпека" та натиснути "Мапа стійкості".
Зазначається, що інтернет знадобиться лише один раз під час завантаження мапи. Вона автоматично завантажиться на телефон й після цього можна користуватися сервісом поза мережею.
"На мапу укриттів ми додали пункти обігріву. Тепер одразу під рукою і найближчі сховища, і локації з інтернетом та павербанками", - йдеться у дописі.
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