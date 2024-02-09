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АНАЛІТИКА

В Україні створять унікальний шрифт для ділової документації

23:46 08.02.2024 |

Україна

 

В Україні розроблять унікальний український шрифт для ділової документації. Згодом новий шрифт пошириться на все ділове мовлення в країні.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства культури та інформаційної політики за результатами наради зі шрифтовими дизайнерами.

"Завдання створення українського національного шрифту є досі актуальним. Мета проста: нам необхідно оновити гарнітуру для ділових документів органів влади, зокрема, наказів, розпоряджень, законів тощо. Зараз із цим справляється Times New Roman, але ми б хотіли щось своє - більш оригінальне і сучасне", - зазначив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Водночас учасники зустрічі зазначили, що наразі в Україні є щонайменше чотири готових шрифти, розроблені вітчизняними дизайнерами, які підійдуть для використання в документах.

За підсумками наради фахівці вирішили сформувати широкий список пропозицій за двома групами: ділові шрифти для текстів, а також шрифти для заголовків - для декоративного оформлення офіційних документів.

Надалі експерти оберуть дві-три найкращих гарнітури та запропонують їх органам державної влади.

Очікується, що згодом новий шрифт пошириться на все ділове мовлення в країні.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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