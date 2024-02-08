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Повітрофлотський проспект перейменують на проспект Повітряних сил України
13:28 08.02.2024 |
Повітрофлотський проспект змінить назву на проспект Повітряних сил України, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Сьогодні на засіданні Київради у рамках дерусифікації ухвалимо низку перейменувань столичних вулиць та проспектів. Частина з них тепер називатиметься іменами наших полеглих героїв та буде пов'язана з нашими Збройними силами", - написав він у телеграм-каналі в четвер.
Зокрема, йдеться про перейменування Повітрофлотського проспекту на проспект Повітряних сил України. "За таку назву виступають кияни, виступає керівництво Генштабу та ГУР, наші військові. Маємо звернення від них. І це питання ми вже обговорюємо давно... І наші захисники заслуговують на те, щоб висловити їм шану і вдячність!" - додав Кличко.
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