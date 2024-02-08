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АНАЛІТИКА

Повітрофлотський проспект перейменують на проспект Повітряних сил України

13:28 08.02.2024 |

Україна

 

Повітрофлотський проспект змінить назву на проспект Повітряних сил України, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні на засіданні Київради у рамках дерусифікації ухвалимо низку перейменувань столичних вулиць та проспектів. Частина з них тепер називатиметься іменами наших полеглих героїв та буде пов'язана з нашими Збройними силами", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Зокрема, йдеться про перейменування Повітрофлотського проспекту на проспект Повітряних сил України. "За таку назву виступають кияни, виступає керівництво Генштабу та ГУР, наші військові. Маємо звернення від них. І це питання ми вже обговорюємо давно... І наші захисники заслуговують на те, щоб висловити їм шану і вдячність!" - додав Кличко.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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