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АНАЛІТИКА

Федоров про нові сервіси «Дії»: Не планується ні повісток, ні виборів

11:49 06.02.2024 |

Україна

 

Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявляє, що в мобільному застосунку "Дія" не планують запроваджувати такі нові сервіси, як проведення виборів або надсилання повісток.

"Не планується ні повісток, ні виборів", - сказав Федоров в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Водночас, за його словами, Мінцифри в лютому планує відкрити код "Дії", завдяки чому розробники з усього світу зможуть подивитися, як функціонує застосунок.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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