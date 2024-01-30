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Між «Деміївською» та «Либідською» побудують новий шматок тунелю
12:29 30.01.2024 |
Між станціями київського метро "Либідська" та "Деміївська" будуватимуть нову ділянку тунелю на заміну аварійній.
Про це повідомив CEO холдингу MS Capital, до якого входить компанія Autostrada, яка проводить ці роботи, Максим Шкіль.
Для роботи компанія залучила понад 500 фахівців із підземного будівництва. Наразі проект відбудови тунелю розробляють 3 групи проектувальників. Усі ці спеціалісти мають багаторічний досвід у спорудженні метро.
Рух потягів на ділянці між цими станціями було припинено на початку грудня через підтоплення та виникнення тріщин на блоках оправи тунелю.
"Порушилася геометрія споруди, з'явився ризик обвалу. Тому після проведення необхідних обстежень та досліджень було вирішено демонтувати аварійну ділянку тунелю (довжина якої складає близько 27 м) та побудувати на цьому місці новий - монолітний, відкритим способом прямокутного перерізу", - зазначив він.
У грудні фахівці стабілізували існуючу конструкцію тунелю зсередини за допомогою спеціальних металевих риштувань (які витримують навантаження до 15 т / м кв), щоб тунель більше не давав просадки.
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