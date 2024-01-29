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Носити маски чи ні. МОЗ дало роз'яснення для українців
17:02 29.01.2024 |
Медичні маски, дотримання дистанції та "локальний карантин" в окремих містах чи областях - це базові протиепідемічні та профілактичні норми, які попри скасування загальнонаціонального карантину через COVID-19 діють в Україні на постійній основі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
За даними міністерства, заходи з загальної профілактики можуть застосовувати в областях чи окремих районах, містах, де зафіксовано перевищення епідемічного порогу. Або навіть в окремих установах, навчальних закладах чи окремих класах, школах або підприємствах.
"Рівень захворюваності для оголошення перевищення епідпорогу різний для кожної області. Він вираховується в залежності від кількості населення та інтенсивності поширення респіраторно-вірусних інфекцій під час епідсезону який починається в Україні в жовтні та закінчується навесні", - наголосили в МОЗ.
В міністерстві пояснили, що варто вдягати захисну маску, якщо:
* ви відчуваєте ознаки застуди, кашляєте або чхаєте, однак не можете залишитися вдома;
* пацієнтам із симптомами застуди або з підозрою на інфекцію, що передається повітряно-крапельним шляхом, маска обмежить потенційне розповсюдження респіраторних виділень;
* ви доглядаєте за хворим на ГРВІ, COVID-19 чи грип;
* здоровим людям, які перебувають у місцях великого скупчення, з метою додаткового захисту;
* лікарям та медичним працівникам під час огляду пацієнтів, які мають респіраторні симптоми та під час процедур і маніпуляцій, які вимагають стерильності, щоб захистити пацієнта від можливих інфекцій.
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