Частина українців може отримати по 10 тисяч гривень від ООН

Деякі категорії українців можуть отримати виплати від ООН. Сума допомоги становить 10 800 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції у Telegram.

Виплати призначені для переселенців, які не отримували її раніше від міжнародних організацій, мають дохід, менший за 5400 гривень на члена родини. Йдеться про українців, які належать до вразливих категорій населення.

Допомога призначена сім'ям, які:

* мають лише одного з батьків з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

* очолюють одна самотня чи кілька самотніх людей похилого віку (від 55 років) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

* мають членів сім'ї з інвалідністю чи хронічними захворюваннями;

* опікуються дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками.

Які документи потрібні, щоб подати заявку:

* документ, що посвідчує особу (наприклад, паспорт);

* податковий номер (необхідний для виплати допомоги);

* будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо);

* свідоцтво про народження дітей (за наявності);

* номер банківської картки для виплати допомоги;

* особистий номер телефону.

Подати заявку на таку допомогу можна у пунктах збору даних благодійного фонду "Право на захист". Знайти їхні адреси можна на інтерактивній мапі за посиланням.

Дізнатися подробиці також можна на "гарячій" лінії Агентства ООН у справах біженців за номером: 0 800 307 711 (з понеділка до п'ятниці з 09:00 до 18:00). Або звернутися з листом на електронну пошту: [email protected].