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Українці через чатбот можуть знайти вільні талони на практичні іспити з водіння
12:47 29.01.2024 |
В Україні запустили спеціальний Telegram-бот, який спростить процедуру складання практичного іспиту з водіння. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.
Для отримання сповіщення про наявність вільних талонів необхідно перейти у ТалонБот, натиснути кнопку "Розпочати" та "Знайти талон для реєстрації на складання практичного іспиту".
Потім треба обрати категорію транспортного засобу, область, де планується складати іспит, та сервісний центр МВС, натиснути "Так, я хочу отримувати інформацію про талони" та "Запис доступний через сайт".
Інформація про наявність талонів оновлюватиметься кожні 10 хвилин, сповіщення приходитимуть у чатбот. Після отримання сповіщення громадянину потрібно перейти на е-Запис та взяти талон.
Одночасно можна відстежувати наявні талони у п'яти сервісних центрах МВС.
Після успішного запису є функція скасування сповіщень: для цього потрібно натиснути на кнопку "Мої відстеження/Зупинити бота".
Також взяти талон на складання практичного іспиту у сервісному центрі можна на сайті Головного сервісного центру МВС.
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