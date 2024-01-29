Українці через чатбот можуть знайти вільні талони на практичні іспити з водіння

В Україні запустили спеціальний Telegram-бот, який спростить процедуру складання практичного іспиту з водіння. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Для отримання сповіщення про наявність вільних талонів необхідно перейти у ТалонБот, натиснути кнопку "Розпочати" та "Знайти талон для реєстрації на складання практичного іспиту".

Потім треба обрати категорію транспортного засобу, область, де планується складати іспит, та сервісний центр МВС, натиснути "Так, я хочу отримувати інформацію про талони" та "Запис доступний через сайт".

Інформація про наявність талонів оновлюватиметься кожні 10 хвилин, сповіщення приходитимуть у чатбот. Після отримання сповіщення громадянину потрібно перейти на е-Запис та взяти талон.

Одночасно можна відстежувати наявні талони у п'яти сервісних центрах МВС.

Після успішного запису є функція скасування сповіщень: для цього потрібно натиснути на кнопку "Мої відстеження/Зупинити бота".

Також взяти талон на складання практичного іспиту у сервісному центрі можна на сайті Головного сервісного центру МВС.