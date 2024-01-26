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У моряків з'явилася своя Е-Черга: прибирає маніпуляції з талонами
12:09 26.01.2024 |
Для моряків запустили онлайн-сервіс Е-Черга для запису та отримання будь-якої послуги в Адміністрації судноплавства в Одесі чи Києві. Про це повідомляє пресслужба міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Е-Черга синхронізована з Дією і верифікує особистість через Дія.Підпис.
Дія.Підпис - це захищений цифровий підпис, ніхто не може скористатися сервісом замість самого моряка або його довіреної особи, щоб отримати місце в черзі. Таким чином сервіс усуває можливість випадків "передачі" талонів третім особам.
Також система дозволяє відстежувати, хто саме і скільки разів записався у чергу. Особливо це стосується видавання посвідчень особи моряка - ця послуга надається виключно за особистої присутності.
Інтеграція Е-Черга для моряків з Дія є частиною реформи дипломування, мета якої адаптувати процедуру дипломування до міжнародних стандартів, нівелювати корупційну складову та зробити максимально зрозумілою, прозорою та ефективною.
Алгоритм такий:
- моряку необхідно перейти за посиланнями для отримання сервісів у Києві чи Одесі
- підтвердити особу через Дія.Підпис.
- вибрати послугу та час
- отримати талон
Наразі на порталі Дія морякам доступні три послуги. За п'ять місяців роботи онлайн-сервісами скористалося понад 10 000 осіб, для них було виготовлено понад 11 300 кваліфікаційних документів.
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