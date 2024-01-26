Шевченко офіційно став президентом УАФ

У столичному Будинку футболу делегати позачергового конгресу Української асоціації футболу обрали нового очільника організації. Ним став колишній нападник і головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Володар "Золотого м'яча-2004" став очільником вітчизняного футболу. Обрання президента асоціації було третім пунктом у порядку денному XXVI конгресу УАФ.

Шевченко був безальтернативним кандидатом на посаду президента. Перед голосуванням за його кандидатуру делегати конгресу одностайно підтримали пропозицію визнати таким, що завершився термін на посаді попередника нового очільника УАФ - Андрія Павелка. Голоси за Шевченка віддали 93 делегати, а ще 1 "утримався".

Шевченко став шостим президентом ФФУ/УАФ в історії. Раніше вітчизняним футболом також керували Віктор Банніков, Валерій Пустовойтенко, Григорій Суркіс і Анатолій Коньков. Павелко торік опинився в СІЗО за звинуваченням у розкраданні коштів на будівництві заводу штучної трави.

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Новообраний президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко завів у керівну верхівку організації нового першого віце-президента та двох віце-президентів.

Позачерговий конгрес асоціації затвердив заступників нового очільника організації. Ними стали запропоновані президентом кандидати.

Першим віце-президентом УАФ став правник Павло Бойчук, із яким Шевченко нібито співпрацює понад два десятиліття. Крісла віце-президентів асоціації дісталися головному тренеру збірної України Сергію Реброву та голові Львівської асоціації футболу Олександру Шевченку. За всіх трьох претендентів подали 93 голоси "за".

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Перед обранням Бойчука, Реброва та Шевченка делегати конгресу підтримали пропозицію нового президента УАФ зменшити загальну кількість віце-президентів із 14-ти до трьох. Із попереднього складу заступників очільника асоціації ніхто своєї посади не зберіг.