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АНАЛІТИКА

Кількість унікальних користувачів «Дії» перевищила 20 мільйонів

16:42 25.01.2024 |

Україна

 

Кількість унікальних користувачів «Дії» за 2023 рік зросла на близько 1,4 млн осіб, або на 7,5%, до більш ніж 20 млн.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

"Дія" - це вже не застосунок, це вже ціла попкультура, бренд і загальна назва. З початку повномасштабного вторгнення "Дія" стала надією і цифровим фундаментом держави. Зараз у застосунку 30+ сервісів та 14 документів", - нагадали в Мінцифри.

Як повідомлялося, станом на початок 2023 року кількість унікальних користувачів програми "Дія" становила 18,6 млн, з початку повномасштабного вторгнення Росії вона зросла приблизно на 2,85 млн, або на 18%.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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