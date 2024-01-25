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Кількість унікальних користувачів «Дії» перевищила 20 мільйонів
16:42 25.01.2024 |
Кількість унікальних користувачів «Дії» за 2023 рік зросла на близько 1,4 млн осіб, або на 7,5%, до більш ніж 20 млн.
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.
"Дія" - це вже не застосунок, це вже ціла попкультура, бренд і загальна назва. З початку повномасштабного вторгнення "Дія" стала надією і цифровим фундаментом держави. Зараз у застосунку 30+ сервісів та 14 документів", - нагадали в Мінцифри.
Як повідомлялося, станом на початок 2023 року кількість унікальних користувачів програми "Дія" становила 18,6 млн, з початку повномасштабного вторгнення Росії вона зросла приблизно на 2,85 млн, або на 18%.
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