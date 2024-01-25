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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Через «Дію» перереєстрували вже 10 тисяч авто

10:02 25.01.2024 |

Україна

 

У додатку "Дія", за останніми даними, вже здійснено 10 тисяч перереєстрацій транспортних засобів.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко, передає кореспондент Укрінформу.

"Є одна цікава функція, про яку зараз всі говорять, і вона досить актуальна - це перереєстрація транспортного засобу, фактично - реалізація транспортного засобу. Ви знаєте, що ця функція була запроваджена із 20 грудня. І саме сьогодні було здійснено 10-тисячну перереєстрацію транспортного засобу у "Дії", - розповів він.

За словами Тимченка, у МВС впевнені, що кількість переоформлень в електронному вигляді надалі буде тільки збільшуватися.

"Ми говоримо про те, що 10 тисяч транспортних засобів було перереєстровано від 20 грудня... Кожна дія вимагає присутності двох громадян, тож фактично 20 тисяч громадян отримали сервісні послуги, не звертаючись до сервісних центрів", - відзначив заступник міністра.

Він висловив упевненість, що сервісні центри будуть потрібні й надалі, наприклад, щоб уточнювати інформацію стосовно транспортних засобів.

"Ми говоримо про 10 тисяч перереєстрованих транспортних засобів, але також залишається великий відсоток, який відхиляється - у першу чергу через те, що є інформація про обтяження на транспортний засіб", - пояснив Тимченко.

Заступник міністра поінформував, що у МВС повністю інтегрована інформація з базами даних Міністерства юстиції, і якщо громадяни намагаються продати, перереєструвати транспортний засіб, а на ньому є обтяження, то надходить відмова в електронній перереєстрації, і двоє осіб повинні звернутися безпосередньо до сервісного центру.

Відповідаючи на запитання, скільки часу займає процес перереєстрації автомобіля, якщо на ньому немає обтяжень, Тимченко уточнив, що цей процес може тривати до 15 хвилин.

Як повідомляв Укрінформ, 12 січня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що у "Дії" громадяни перереєстрували понад 5 тисяч транспортних засобів.
 

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