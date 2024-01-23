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Поліція не забиратиме роздану на початку вторгнення зброю до закінчення війни, - Вигівський
18:00 22.01.2024 |
Поліція поки не вилучатиме зброю, яку люди отримали на початку повномасштабної війни.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський.
Вигівський повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення правоохоронці вилучають в українців значно більше незаконної зброї, це вибухівка, патрони, гранати та пістолети у дуже великій кількості. Однак він уточнив, що зброя, яку було роздано на початку війни, вилучатись не буде.
"Що стосується зброї, яку роздавали на початку війни, ми її зараз не забираємо у громадян. Тому що триває війна, і зі зброєю люди відчувають себе безпечніше. Є законопроєкт, щоб провести реєстрацію цієї зброї і облікувати її. Щоб громадянин прийшов, зафіксував її. Після чого зброя буде відстріляна, облікована та повернена громадянину. А вже після закінчення війни протягом 90 днів буде необхідність її здати. Якщо не здав - тоді вже кримінальна відповідальність", - пояснив керівник Нацполіції.
Він також розповів, що правоохоронці думали над грошовим винагородження для громадян, які добровільно потім здадуть зброю. Однак наразі в поліції немає ресурсів для того, щоб втілити цю ідею.
"Це, звісно, мотивація. Інша мотивація - залишати зброю громадянам, але робити її не вогнепальною, вихолощувати її. Звісно, зброя на руках - це одна з проблем. Ми, буває, вилучаємо колосальні об'єми. Нещодавно вилучили в Миколаєві у одного фігуранта арсенал цілий. Там була навіть бойова частина від "Шахеда". Люди навіть таке приносять собі додому", - додав Вигівський.
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