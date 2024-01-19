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Електронний кабінет військовозобов'язаного планують запустити в другому кварталі 2024 року — Міноборони
22:54 19.01.2024 |
Міністерство оборони України має намір запустити електронний кабінет військовозобов'язаного у другому кварталі 2024 року. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко.
Зазначається, що електронний кабінет військовозобов'язаного дозволить оновлювати облікові дані без відвідування ТЦК. Надану інформацію зможуть використовувати працівники центрів комплектування.
«Буде надано період, щоб військовозобов'язаний ці дані актуалізував, надав останні правдиві дані. І далі вже ТЦК будуть використовувати їх у своїй щоденній роботі», - заявила Катерина Чорногоренко.
Також кабінет дасть змогу подавати електронну заявку на отримання статусу учасника бойових дій.
Катерина Чорногоренко уточнила, зо запуск електронного кабінету військовозобов'язаного планують здійснити на початку другого кварталу 2024 року ─ відразу після набуття чинності відповідного закону.
«Це достатньо короткий термін для [запуску] подібних інструментів, можна сказати - миттєвий», - додала заступниця міністра.
Вона додала, що електронний реєстр військовозобов'язаних не розміщуватимуть у хмарних сховищах країн-членів НАТО, проте він вже отримав комплексну систему захисту інформації.
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