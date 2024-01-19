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АНАЛІТИКА

Замість двох-трьох слабких вишів необхідно створити на їх базі один потужний заклад і концентрувати інвестиції в ньому - Лісовий

13:24 19.01.2024 |

Україна

 

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляє, що замість двох-трьох слабких університетів необхідно створити на їх базі один потужний заклад і концентрувати інвестиції в ньому.

"Коментуючи одразу ініціативи з модернізації мережі (яка передусім вимагає злиття деяких наявних закладів), зазначу - ми не можемо ігнорувати той факт, що демографічні показники сьогодні падають. І ця тенденція розпочалася ще задовго до початку повномасштабної війни. Отже, упродовж останніх десятиліть кількість випускників шкіл весь час поступово зменшується, тож та мережа університетів, яка функціонувала ще 30 років тому, сьогодні неактуальна. Місцями ми буквально фінансуємо стіни закладів і пам'ять про їхні попередні досягнення, а не розвиток якості освіти в них тут і зараз", - написав Лісовий у колонці виданню "Українська правда. Життя"

Міністр наголосив, що замість двох-трьох слабких університетів можна створити на їх базі один потужний заклад і сконцентрувати інвестиції в одній точці, бо фінансувати всіх потроху - недоцільно і безперспективно.

"Водночас слід зазначити, як відбуватимуться подібні об'єднання. Університети, що приєднуються до більших, збережуть свою галузеву спрямованість і певний ступінь автономії. Спеціалізовані наукові школи ставатимуть автономними інститутами або факультетами. Так само будуть збережені висококваліфіковані кадри, оскільки ми чітко усвідомлюємо їхню цінність. Частина фахівців продовжить роботу у галузевому інституті, інші - зможуть інтегруватися до кафедр університету, до якого приєднується заклад", - написав він.

За словами Лісового, поряд з укрупненням вишів пропонується переглянути наявну систему державного замовлення.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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