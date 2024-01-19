Прикордонники торік відмовили у виїзді з України 50 тисячам громадян

Прикордонники у 2023 році відмовили у перетині кордону на виїзд з України 50 тисячам особам.

Про це повідомив на брифінгу у Медіацентрі Україна - Укрінформ речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Загалом у 2023 році було відмовлено у перетині кордону на виїзд 50 тисячам особам, які не відповідали умовам перетину. Переважна більшість відмов тим, хто слідував за системою «Шлях»", - сказав він.

Речник зауважив, що навіть траплялись випадки, коли особи не мали водійських прав і не могли підтвердити мету поїздки.

Також, за його словами, збільшилась кількість підроблених документів для перетину кордону. Демченко нагадав, що за такі дії передбачена кримінальна відповідальність. "У 2023 році наші інспектори викрили понад 3300 підроблених документів, які надавали чоловіки", - поінформував він.

"Ми бачимо збільшення спроб використання підроблених документів, тому заходи прикордонного контролю посилені. Ми ретельно перевіряємо кожного, хто виїжджає", - підсумував він.

Як повідомлялось, прикордонники за рік викрили 220 груп, які незаконно переправляли чоловіків за кордон.