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В Україні почали запускати пересувні аптеки
10:44 19.01.2024 |
В Україні почали запускати мобільні аптеки для сіл і прифронтових територій. Міністерство охорони здоров'я показало першу з них - від мережі Аптека 9-1-1.
"Перша така мобільна аптека розпочала свою роботу у Харківській області. Маршрут транспортних засобів, які будуть доставляти ліки у села та селища без аптечних пунктів, налічує 80 населених пунктів", - йдеться у повідомленні міністерства.
На сайті Аптеки 9-1-1 вказано, що мобільна аптека почала працювати з 18 січня.
У її відкритті взяли участь міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, а також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і директор Департаменту охорони здоров'я ХОВА Максим Хаустов.
Мобільна аптека обладнана електрогенератором, старлінком, холодильником для зберігання лікарських засобів та приладами, які контролюють температуру і вологість повітря. Обслуговує людей професійний фармацевт, як і в стаціонарних аптеках.
Пересувні аптеки працюватимуть у вигляді транспортного засобу та виключно в сільській місцевості, де немає стаціонарних аптечних пунктів. На період воєнного стану мобільні аптеки зможуть працювати на прифронтових територіях та в зонах надзвичайних ситуацій.
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