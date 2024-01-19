В Україні почали запускати пересувні аптеки

В Україні почали запускати мобільні аптеки для сіл і прифронтових територій. Міністерство охорони здоров'я показало першу з них - від мережі Аптека 9-1-1.

"Перша така мобільна аптека розпочала свою роботу у Харківській області. Маршрут транспортних засобів, які будуть доставляти ліки у села та селища без аптечних пунктів, налічує 80 населених пунктів", - йдеться у повідомленні міністерства.

На сайті Аптеки 9-1-1 вказано, що мобільна аптека почала працювати з 18 січня.

У її відкритті взяли участь міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, а також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і директор Департаменту охорони здоров'я ХОВА Максим Хаустов.

Мобільна аптека обладнана електрогенератором, старлінком, холодильником для зберігання лікарських засобів та приладами, які контролюють температуру і вологість повітря. Обслуговує людей професійний фармацевт, як і в стаціонарних аптеках.

Пересувні аптеки працюватимуть у вигляді транспортного засобу та виключно в сільській місцевості, де немає стаціонарних аптечних пунктів. На період воєнного стану мобільні аптеки зможуть працювати на прифронтових територіях та в зонах надзвичайних ситуацій.