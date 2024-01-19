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АНАЛІТИКА

В Україні почали запускати пересувні аптеки

10:44 19.01.2024 |

Україна

В Україні почали запускати пересувні аптеки

 

В Україні почали запускати мобільні аптеки для сіл і прифронтових територій. Міністерство охорони здоров'я показало першу з них - від мережі Аптека 9-1-1.

"Перша така мобільна аптека розпочала свою роботу у Харківській області. Маршрут транспортних засобів, які будуть доставляти ліки у села та селища без аптечних пунктів, налічує 80 населених пунктів", - йдеться у повідомленні міністерства.

В Україні почали запускати пересувні аптеки

 

На сайті Аптеки 9-1-1 вказано, що мобільна аптека почала працювати з 18 січня.

У її відкритті взяли участь міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, а також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і директор Департаменту охорони здоров'я ХОВА Максим Хаустов.

В Україні почали запускати пересувні аптеки

 

Мобільна аптека обладнана електрогенератором, старлінком, холодильником для зберігання лікарських засобів та приладами, які контролюють температуру і вологість повітря. Обслуговує людей професійний фармацевт, як і в стаціонарних аптеках.

Пересувні аптеки працюватимуть у вигляді транспортного засобу та виключно в сільській місцевості, де немає стаціонарних аптечних пунктів. На період воєнного стану мобільні аптеки зможуть працювати на прифронтових територіях та в зонах надзвичайних ситуацій.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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