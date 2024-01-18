Обґрунтований тариф на проїзд у Київському метро перевищив 30 грн

Економічно обґрунтований тариф на проїзд у Київському метро у 2024 році перевищив 30 грн, сказав директор метрополітену Віктор Брагінський у інтерв'ю LB.ua.

"Питання тарифу - це не компетенція Київського метрополітену. Ми не підвищуємо тарифу, але щороку подаємо дані до Департаменту економіки щодо собівартості перевезення пасажирів й економічно обґрунтованого тарифу. Тариф востаннє зростав у 2018 році. Я вже наводив приклад, що у 2018-му в нас були витрати на електроенергію 466 млн, хоч ми перше комунальне підприємство, яке працює напряму з енергоринком, купує електроенергію за державним тарифом, тобто за мінімальними цінами, без посередників. У 2024 році ми повинні сплатити 1,6 млрд. Тому обґрунтований тариф сьогодні - більш як 30 грн", - сказав він.

Ще два роки тому метрополітен оцінював обґрунтований тариф у 22 грн.

Брагінський нагадав, що до кінця війни тарифи на проїзд в Києві не збираються підвищувати.

"Наскільки бюджет міста дозволить собі фінансувати транспортні підприємства (це ж не тільки метрополітен, але й Київпастранс), настільки зможуть", - сказав він.