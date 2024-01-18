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У 2023 році до реєстру лудоманів включили понад 3361 особу
09:53 18.01.2024 |
Як повідомляє Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, відомості щодо 2620 осіб внесено до реєстру за заявами, що надійшли до КРАІЛ, стосовно 741 особи - за заявами, що надійшли від організаторів азартних ігор.
Цікаво, що більшість записів внесено до реєстру на підставі заяв про самообмеження - 3338 осіб звернулися з проханням заборонити їм грати самостійно. На підставі рішень КРАІЛ за заявами про обмеження, які були подані рідними гравців, внесено відомості стосовно 23 осіб.
Згідно з даними, які містяться в реєстрі, чоловіки подали 2965 заяв на обмеження допуску до гри, а жінки - 396.
Щодо віку осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів, 58% заяв подано гравцями у віці від 21 до 30 років, 32% - у віці від 31 до 40 років. Гравці у віці від 41 до 50 років зверталися до комісії з проханням про заборону гри значно рідше - лише 8% від загальної кількості відмов від гри. Ще менше літніх людей - 2%.
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