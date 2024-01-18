У 2023 році до реєстру лудоманів включили понад 3361 особу

Як повідомляє Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, відомості щодо 2620 осіб внесено до реєстру за заявами, що надійшли до КРАІЛ, стосовно 741 особи - за заявами, що надійшли від організаторів азартних ігор.

Цікаво, що більшість записів внесено до реєстру на підставі заяв про самообмеження - 3338 осіб звернулися з проханням заборонити їм грати самостійно. На підставі рішень КРАІЛ за заявами про обмеження, які були подані рідними гравців, внесено відомості стосовно 23 осіб.

Згідно з даними, які містяться в реєстрі, чоловіки подали 2965 заяв на обмеження допуску до гри, а жінки - 396.

Щодо віку осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів, 58% заяв подано гравцями у віці від 21 до 30 років, 32% - у віці від 31 до 40 років. Гравці у віці від 41 до 50 років зверталися до комісії з проханням про заборону гри значно рідше - лише 8% від загальної кількості відмов від гри. Ще менше літніх людей - 2%.



