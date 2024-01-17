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МВС оновило питання для іспиту на отримання посвідчення водія
22:31 16.01.2024 |
Із 15 січня в Україні оновили тести в екзаменаційних білетах для складання теоретичного іспиту на отримання посвідчення водія.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Зазначається, що зміни стосуються механічних транспортних засобів, які поза населеними пунктами повинні вмикати денні ходові вогні, перевезення дітей в автомобілях тощо.
Як наголосили в Центрі, кожен, хто готується стати водієм, може самостійно опанувати теоретичний модуль, зокрема і Правила дорожнього руху. Перевірити свої знання можна за допомогою тестових питань, які входять до екзаменаційних білетів та розміщені у вільному доступі.
Теоретичний іспит зі знань ПДР, як і раніше містить 20 запитань. Кандидат у водії має 20 хвилин аби надати відповіді. Під час тесту допускається 2 помилки, якщо більше - іспит не складено.
Питання розподіляються за таким принципом: 10 - про правила дорожнього руху; 4 - з основ безпеки руху; 4 - про будову та експлуатацію транспортного засобу відповідної категорії; 2 - про надання першої домедичної допомоги.
Кандидат у водії має необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту. Наступна спроба можлива не раніше ніж через 10 днів.
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