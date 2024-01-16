Фінансові новини
- |
- 16.01.24
- |
- 20:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Люди з інвалідністю зможуть отримати права категорії С1: відкрито перші курси
17:12 16.01.2024 |
Міністерство внутрішніх справ запустило пілотний проєкт з навчання людей з інвалідністю на отримання водійських прав категорії С1.
Про це йдеться в повідомленні МВС.
Пілотне навчання запущено у місті Дніпро. Наразі всі охочі можуть доєднатися до "пілоту".
"У МВС вивчають запит на таку послугу", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що відповідне навчання могло б дати людям з інвалідністю додаткову можливість працевлаштування.
Теоретична частина підготовки складає 74 години, а практична - 58,5 годин. Учні будуть проходити практику в автошколі на спеціально обладнаному автомобілі Форд Транзит із ручним керуванням.
До навчання можуть долучитися люди з порушенням опорно-рухового апарату порушенням функцій слуху та зору, які отримали дійсну на дату подання документів медичну довідку форми №083/о.
Для вступу необхідно заповнити заяву на ім'я керівника автошколи та підготувати:
* Копію паспорта громадянина України.
* Копію облікової картки платника податків.
* Медичну довідку форма №083/о.
* Фотокартку розміром 3,5 х 4,5 см.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Стратегія доходів: перехід до економіки воєнного часу чи гальмо її розвитку
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін дозволив підприємствам ОПК бронювати співробітників від мобілізації без обмежень
|Блокада кордону з Україною призупиняється до 1 березня - у Польщі підписали угоду
|Оприлюднено проект нового Трудового кодексу на заміну закону 1971 року
|Воїни ПС ЗСУ знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 - Залужний
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Люди з інвалідністю зможуть отримати права категорії С1: відкрито перші курси
|Неправильно зареєстровані земділянки з 2025 р. визнають безгоспними і передадуть на баланс громад
|Рекрутинг до ЗСУ. Вакансії у війську пропонуватимуть безробітним через центри зайнятості
|Єдиний державний реєстр адрес та Єдиний державний реєстр будівель і споруд запускають в Україні
|Переоформлення авто через «Дію»: українці вже перереєстрували понад 5 тисяч авто
|ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме: які військові вакансії найпопулярніші
Бізнес
|ШІ вплине на 40 відсотків робочих місць у світі - МВФ
|Rakuten відкрив новий офіс у Києві
|ChatGPT дозволили використовувати у військових цілях
|Honda представила нову лінійку електромобілів Honda Zero, яка вийде в 2026 році
|Honda анонсувала новий логотип для електромобілів
|ASUS представила монітор ZenScreen Fold OLED MQ17QH з гнучким OLED-дисплеєм на 17.3"
|OpenAI офіційно запустила маркетплейс чат-ботів GPT Store