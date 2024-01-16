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Неправильно зареєстровані земділянки з 2025 р. визнають безгоспними і передадуть на баланс громад
15:45 16.01.2024 |
В Україні після 1 січня 2025 року всі невитребувані земельні ділянки буде визнано безгоспними, їх передадуть до комунальної власності територіальної громади, на території якої вони розташовані, повідомив заступник міністра аграрної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.
"Відповідно до ч. 4 і 5 ст. 13 закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", у разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, вони вважаються такими, що відмовилися від отримання земельної ділянки", - пояснив він на фейсбук-сторінці.
Заступник міністра порадив усім, хто має сертифікати на земельну частку (пай), не замінені на виписку з Реєстру майнових прав на право власності на земділянку, терміново оформити право власності.
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