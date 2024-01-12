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Переоформлення авто через «Дію»: українці вже перереєстрували понад 5 тисяч авто
12:06 12.01.2024 |
Від початку запуску послуги перереєстрації авто через "Дію", українці переоформили онлайн понад 5 тис транспортних засобів.
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ. "
"Мінімум бюрократії. Зменшення корупційних ризиків, адже перевірка авто та користувачів здійснюється автоматично. Швидко та зручно. Договори купівлі-продажу укладаються прямо у смартфоні", - додали у міністерстві.
У відомстві нагадали, що наразі послуга доступна для переоформлення легкових авто, мотоциклів та мопедів.
За матеріалами:
Економічна правда
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