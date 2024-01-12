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АНАЛІТИКА

ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме: які військові вакансії найпопулярніші

11:59 12.01.2024 |

Україна

 

Рекрутингові платформи Work.ua, Lobby X, Robota.ua та "OLX Робота" отримали майже 37,5 тис відгуків на військові вакансії.

Про це свідчать підрахунки Forbes на основі даних платформ.

Найбільше відгуків отримала платформа Lobby X - близько 19,8 тис. На другому місці за кількістю відгуків - Work.ua. Йдеться майже про 15 тис відгуків, каже СЕО та співзасновник платформи Артур Міхно.

"На сайті немає жодної вакансії від сил оборони, на якій би не було відгуку", - додав він.

Кількість відгуків на платформах Robota.ua та "OLX Робота" трохи більше ніж 1 тис.

"У середньому одна військова вакансія отримує 18 унікальних відгуків на місяць, а за весь час публікації - 125", - каже керівниця напрямку "OLX Робота" та "Послуги" Марія Абдулліна.

Які військові вакансії найпопулярніші?

На Work.ua розміщено понад 800 вакансій від 129 підрозділів, свідчать дані компанії. Найбільше пропозицій - близько 11% - від Морської піхоти ЗСУ. Серед інших - 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов", 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго Сухопутних військ ЗСУ тощо.

У п'ятірку найпопулярніших вакансій на Work.ua входять бухгалтер, діловод, кухар, розвідник, оператор БПЛА. У топі на OLX - оператори, водії, охоронці та артилеристи. Robota.ua отримує відгуки здебільшого на вакансії Прикордонної служби - 127 відгуків, логістики - 124, медицини - 122, БПЛА - 57.

Заробітна плата на Work.ua варіюється від 17 тис грн для бухгалтера до 125 тис грн для гранатометників, водіїв-електриків, інструкторів-командирів тощо. Схожі цифри й на Robota.ua - від 20 тис грн для діловодів, водіїв та кухарів до 125 тис грн для старших бойових медиків, військових айтівців, пожежників, командирів міномета.

За матеріалами: Економічна правда
 

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