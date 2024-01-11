В Україні оновили медичні попередження на пачках сигарет

З 11 січня в Україні набирають чинності нові норми щодо маркування пачок сигарет. На них з'являться оновлені попередження про шкоду паління, які займатимуть 65% площі пачки, повідомив Центр громадського здоров'я.

"Маркування пачок зображеннями медичних попереджень, які показали свою ефективність у таких прогресивних країнах, як Канада та Австралія, мають посилити ефект антитютюнових обмежень та спонукати курців до відмови від паління", - пояснив зміни заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Нове маркування складається з 14 наборів (варіантів тексту та ілюстрацій).

Про що будуть попереджати на сигаретах:

→ паління викликає серцево-судинні захворювання;

→ паління спричиняє інсульти та інвалідність;

→ паління руйнує ваші легені;

→ паління викликає дев'ять із дести випадків раку легень;

→ паління викликає гангрену та може призвести до ампутації;

→ паління може вбити вашу ненароджену дитину;

→ паління збільшує ризик безпліддя;

→ ваше паління шкодить вашим дітям, родині та друзям;

→ паління підвищує ризик імпотенції;

→ паління викликає рак ротової порожнини;

→ паління викликає рак горла;

→ паління підвищує ризик виникнення усіх онкозахворювань на 20%;

→ паління руйнує зуби та призводить до їх втрати;

→ паління вбиває.

Ці написи будуть супроводжуватися неприємними фотографіями наслідків паління.

"Людина, яка за день випалює пачку сигарет, побачить попередження про шкоду паління щоразу, коли бере пачку, - це щонайменше 20 разів на день і 7000 разів на рік. Реалістичні зображення справжніх хвороб, спричинених палінням, допоможуть усвідомити проблему, прийняти рішення кинути палити", - сказала Наталя Гриб, в.о. керівника відділу профілактики неінфекційних захворювань Центру громадського здоров'я.