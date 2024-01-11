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єВідновлення зіткнулося з шахрайством: є випадки умисного пошкодження житла і фотошопу
13:27 11.01.2024 |
Програму компенсації за зруйноване житло єВідновлення неодноразово намагалися використати і громадяни, для яких за законом ця компенсація не передбачена. Про це повідомила голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії Слуга Народу Олена Шуляк.
Серед найпоширеніших зловживань з боку заявників є:
* Спроби видати занедбане житло за таке, що зазнало пошкоджень в результаті збройної агресії РФ проти України;
* Навмисне пошкодження житла заради компенсації;
* Подання неправдивої інформації про пошкодження - використання для заяв фотографій, оброблених у програмі Photoshop;
* Спроби отримання компенсації двічі: якщо ремонтні роботи ще не виконані, підстав для відмови немає;
* Отримання допомоги на відновлення житла з декількох джерел - не лише за кошти єВідновлення, а й за кошти, зокрема, благодійних фондів;
* Спроби подати заявку не власниками житла;
"Також ми бачимо високу активність з боку громадян, яким Законом обмежено право отримати компенсацію, але вони все ж таки намагаються зробити це обманом. Зокрема, йдеться про людей, які допомагали окупантам, підсанкційних осіб, громадян, у яких є судимість за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом І "Злочини проти основ національної безпеки України" Особливої частини Кримінального кодексу України", - зазначила народна депутатка.
Вона наголосила - більшості зловживань вдається запобігти, але на етапі розробки зараз декілька важливих нововведень, які зроблять програму ще більш прозорою.
Зокрема, зараз розробляється алгоритм виявлення випадків, коли заявник отримує матеріальну допомогу з кількох джерел. Окрім цього всі благодійні джерела, які надають гуманітарну допомогу громадянам, зобов‘яжуть фіксувати відповідну інформацію. Це дозволить запобігти подвійному відшкодуванню.
Крім цього, обговорюється можливість доповнити кримінальний та адміністративний кодекси України статтями про відповідальність для таких заявників.
"Також ми не виключаємо можливості, що масові виплати компенсацій можуть призвести до підвищення цін на ринку нерухомості, особливо це стосується більш безпечних регіонів, тому є сенс розробити механізм врегулювання або стримування цього", - резюмувала Олена Шуляк.
З грудня 2023 року для українців, чиє житло було пошкоджене внаслідок бойових дій, з'явилася можливість отримати допомогу для проведення не лише термінового ремонту (сума компенсації - до 200 000 гривень), а й капітального ремонту своїх домівок. Максимальна сума компенсації на цьому етапі: 350 000 гривень для відновлення квартири і 500 000 гривень для приватного будинку.
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