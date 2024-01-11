Україна зміцнила позиції у світовому рейтингу паспортів – деталі

Україна піднялася на два рядки у глобальному рейтингу країн за рівнем свободи пересування, який вони надають своїм громадянам. Оновлений The Henley Passport Index опубліковано на сайті швейцарської консалтингової компанії Henley & Partners.

За підсумками минулого року, синя книжка з тризубом посіла 32 місце, відкривши своїм власникам безвізовий в'їзд у 148 напрямків із 227 наявних (+4 країни за останній рік).

За останні 10 років український паспорт піднявся у рейтингу на 20 позицій.

Перше місце у рейтингу Хенлі розділили шість країн: Франція, Німеччина, Італія, Японія, Сінгапур та Іспанія. Їхні громадяни можуть відвідувати без попереднього оформлення віз 194 країни.

На другому місці Фінляндія, Швеція та Південна Корея, на третьому - паспорти Австрії, Данії, Ірландії та Нідерландів, які відкривають вільний в'їзд своїм громадянам у 192 держави.

Останнє місце у списку протягом багатьох років посідає Афганістан. У 2024 році з його паспортом можна в'їхати без попереднього оформлення візи до 28 країн та територій.

Росія за 2023 рік опустилася на два рядки та вилетіла зі списку 50 найкращих світового рейтингу паспортів. Паспорт РФ посів 51 місце між Грузією та Туреччиною, відкривши своїм власникам безвізовий в'їзд у 119 напрямків.

Серед країн пострадянського простору прогрес показали Казахстан (піднявся з 70 на 66 місце), Вірменія (додала дві позиції та посіла 74 рядок), Узбекистан (піднявся на 80 місце, додавши п'ять позицій).

Довідка

Індекс паспортів Хенлі заснований на ексклюзивних даних Міжнародного управління повітряного транспорту (IATA). Індекс налічує 199 різних паспортів і 227 різних туристичних напрямків. Оновлюється щомісяця і вважається стандартним довідковим інструментом для громадян світу і суверенних держав за оцінки місця паспорта в глобальному спектрі мобільності.