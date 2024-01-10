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АНАЛІТИКА

МОЗ: В Україні поки що зберігається неепідемічний рівень небезпеки. Тому носити маски мешканцям необов'язково

09:38 10.01.2024 |

Україна

 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна в ефірі телемарафону.

"У всіх регіонах України зараз спостерігається неепідемічний рівень. Тобто перевищення епідемічного порогу грипу та інших ГРВІ, включаючи COVID, поки немає", - розповів Кузін.

За його словами, в середньому на тиждень фіксують від 130 до 150 тисяч нових випадків зараження на грип, ГРВІ та COVID. Кількість госпіталізацій у середньому за тиждень - 4 тисячі випадків.

Головний санлікар уточнив, що як серед хворих, так і серед госпіталізованих майже 50% - діти. Це притаманно ГРВІ.

При цьому він нагадав, що щодо маскового режиму в окремих установах, організаціях чи навчальних закладах рішення ухвалюють обласні комісії ТЕБ та НС.

"Станом на сьогодні, з огляду на те, що ми поки що знаходимося в неепідемічному рівні, таких рішень на рівні областей ще не було", - зазначив Кузін.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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