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АНАЛІТИКА

В Україні оновили план першочергового обстеження і розмінування сільгоспземель

22:55 09.01.2024 |

Україна

 

План пріоритетного повернення сільгоспземель у господарську експлуатацію з початку 2024 року оновили: відтепер очищенню та розмінуванню підлягають понад 512 тис га сільгоспугідь.

Про це повідомляє Мінекономіки.

"За минулий рік сапери виконали значний обсяг робіт з обстеження та розмінування сільгоспземель. Нагадаю, що було обстежено 274 тисячі гектарів - це понад половина територій, які запланували повернути аграріям у використання протягом чотирьох років.

Відтак план було переглянуто. До нього долучили нові землі, які будуть розміновані в першу чергу. Тепер наш орієнтир - повернути у господарську експлуатацію, в економічне використання понад 512 тисяч гектарів землі", - заявила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

За словами заступника міністра економіки Ігоря Безкаравайного, план оновлено з урахуванням уточнених даних від ОВА та пропозицій операторів.

Зазначається, що над документом працювали представники Міноборони, МВС, Мінагрополітики і продовольства, Міністерства економіки. За його словами, реалізація оновленого плану дозволить, серед іншого, більш раціонально використовувати наявні ресурси.

Згідно оновленого плану, пріоритетне повернення земель в господарську експлуатацію відбуватиметься у 8 регіонах. Передбачається обстеження і в разі потреби очищення та розмінування в:

* Донецькій області - 12,8 тис га
* Чернігівській області - 2 тис га
* Сумській області - 85 га
* Дніпропетровській області - 6,6 тис га
* Київській області - 9,4 тис га
* Миколаївській області - 44 тис га
* Харківській області -190 тис га
* Херсонській області - 248 тис га.

За підсумками реалізації плану в минулому році аграріям для господарського використання повернули понад 200 тис га сільгоспземель.
За матеріалами: Економічна правда
 

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