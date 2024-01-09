Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міст через канал у Вишгороді на час ремонту замінить понтонна переправа

20:09 09.01.2024 |

Україна

Міст через канал у Вишгороді на час ремонту замінить понтонна переправа

 

Міст через канал на дорозі Р-69 Київ - Вишгород - Десна - Чернігів у Вишгороді закриють 17 січня з огляду на початок капітального ремонту, повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури у вівторок.

"На час проведення ремонтних робіт основного мосту працюватиме понтонна переправа, що забезпечує транспортне сполучення для мешканців лівобережної частини району та сусідніх областей", - ідеться в релізі Держагентства відновлення.

Згідно з ним, часткове обмеження руху через міст розпочнеться 10 січня.

"Рух із Києва в бік села Осещина та Хотянівка здійснюватиметься мостом через канал. З Осещини та Хотянівки в бік Києва - тимчасовим понтонним мостом", - уточнили в Держагентстві.

Міст через канал у Вишгороді на час ремонту замінить понтонна переправа

 

Із 17 січня рух здійснюватиметься лише понтонним мостом у режимі реверсу в обох напрямках.

Раніше на початку повномасштабного вторгнення агресора один із прольотів мосту на дорозі Р-69 Київ - Вишгород - Десна - Чернігів було зруйновано. Наразі міст нездатний витримувати транспортні навантаження й потребує ремонту.

Як повідомлялося, через повномасштабне вторгнення РФ в Україну й активні бойові дії на Київщині пошкоджено 21 міст на автодорогах загального користування місцевого значення. Частину з них почали капітально ремонтувати ще минулого року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,2253
  0,0333
 0,09
EUR
 1
 41,8185
  0,0212
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4479  0,08 0,22 39,2792  0,09 0,22
EUR 42,1104  0,08 0,19 43,1242  0,14 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2600  0,13 0,33 38,2900  0,14 0,37
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес