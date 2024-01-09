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Міст через канал у Вишгороді на час ремонту замінить понтонна переправа
20:09 09.01.2024 |
Міст через канал на дорозі Р-69 Київ - Вишгород - Десна - Чернігів у Вишгороді закриють 17 січня з огляду на початок капітального ремонту, повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури у вівторок.
"На час проведення ремонтних робіт основного мосту працюватиме понтонна переправа, що забезпечує транспортне сполучення для мешканців лівобережної частини району та сусідніх областей", - ідеться в релізі Держагентства відновлення.
Згідно з ним, часткове обмеження руху через міст розпочнеться 10 січня.
"Рух із Києва в бік села Осещина та Хотянівка здійснюватиметься мостом через канал. З Осещини та Хотянівки в бік Києва - тимчасовим понтонним мостом", - уточнили в Держагентстві.
Із 17 січня рух здійснюватиметься лише понтонним мостом у режимі реверсу в обох напрямках.
Раніше на початку повномасштабного вторгнення агресора один із прольотів мосту на дорозі Р-69 Київ - Вишгород - Десна - Чернігів було зруйновано. Наразі міст нездатний витримувати транспортні навантаження й потребує ремонту.
Як повідомлялося, через повномасштабне вторгнення РФ в Україну й активні бойові дії на Київщині пошкоджено 21 міст на автодорогах загального користування місцевого значення. Частину з них почали капітально ремонтувати ще минулого року.
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