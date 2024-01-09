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АНАЛІТИКА

ООН: Гуманітарна допомога потрібна 14,6 мільйона українців

18:00 09.01.2024 |

Україна

ООН: Гуманітарна допомога потрібна 14,6 мільйона українців

 

За даними Організації Об'єднаних Націй, на гуманітарну допомогу Україні в поточному році потрібно близько 4,1 мільярда доларів США (еквівалент 3,75 мільярда євро). Понад 14,6 мільйона людей, близько 40 відсотків населення України, потребуватимуть підтримки, повідомило у вівторок, 9 січня, Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП) в Женеві.

В ООН пояснюють потребу тим, що в Україні щодня гинуть і дістають поранень цивільні, Росією руйнується житло людей та життєво важлива інфраструктура. На це накладається сувора зима, люди залежать від доставки продовольства, води, медикаментів та інших гуманітарних товарів.

"Якщо бойові дії продовжаться, а удари по об'єктах енергетичної та іншої критично важливої інфраструктури збільшаться цієї зими, поточна гуманітарна ситуація цього року, ймовірно, далі погіршуватиметься (...) Тож зараз, як ніколи, актуальною є масштабна гуманітарна операція", - наголосили в УКГП.

За оцінками ООН, близько 6,3 мільйона українців змушені були виїхати за кордон, тікаючи від війни. На кінець 2023 року в Європі було зареєстровано 5,9 мільйона біженців з України. Регіональний план реагування на потреби біженців, який УГКП планує оприлюднити наступного тижня, передбачає допомогу 2,3 мільйона біженців та місцевим громадам, які їх прийняли. У цей же день планується і обговорення плану реагування на гуманітарні потреби в Україні.

За матеріалами: Deutsche Welle
 

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